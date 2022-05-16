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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın

TUNCELİ'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. Öğrenciler yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:04
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın

Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliKız öğrenci YurduYurtYangınİtfaiye
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