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Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak

Tunceli Valiliği'nce koronavirüs salgını nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle yasaklandı.

26 Mart 2021 Cuma 14:38
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Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak

TUNCELİ - Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 30 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Konuya ilişkin valiliğin yazılı açıklamasında, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında, her türlü basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak, meşale yakma, konferans gibi tüm eylem ve etkinlikler, 28 Mart 2021 günü saat 00.01 ile 26 Nisan 2021 günü saat 23.59'a kadar, 30 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tunceli ValiliğiEylem Ve EtkinlikYasak
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