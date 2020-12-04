Tunceli'de, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

TUNCELİ - Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Ovacık’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde is besiciler kış mesaisine başladı. Yaylalardan köylerine dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını zor şartlarda besliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları sırtlarında taşıyarak günde 2 defa dışarı çıkardıkları hayvanlarına veriyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesai akşam saatlerine kadar sürüyor.



'ŞARTLAR ÇOK ZOR AMA MECBURUZ'



Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu belirten Kazım Sedef (67), "İlkbaharda kendi köyümüzün yaylalarına gidiyoruz. Oralarda çok güzel çayırlar var. Çemişgezek ilçelerindeki sürü sahipleri de o yaylalara geliyor. Kar yağana kadar oralardayız. Şartlar ve ulaşım orada zor olduğu için hayvanları buraya getiriyoruz. Ovacık'ın kışı ve soğuğu çok fazla. Onun için hayvancılık burada çok zor. 2-3 metre kar yağar buralara ve yaklaşık 5 ay yerde kalır. Zor olsa da mecburuz bu işi yapmaya. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz, hayvanların yemini veriyoruz. Sonra suya götürerek suyunu veriyoruz. Öğleden sonra tekrar geliyoruz. Tekrar aynı işleri yapıyoruz. Akşama doğruda ahırda hayvanların altını temizliyoruz" dedi.



'BURALARDA VİRÜS YOK O YÜZDEN ÇOK RAHATIZ,'



Büyük şehirlerde koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu, bu durumdan dolayı köylerin rahat olduğunu belirten Kazım Sedef, "Virüs buralarda yok. Onun için kış şartları zor olsa da bu virüs konusunda keyfimiz yerinde. Ulaşım çok kötü. Yazın ot biçen tırpancılar çok para istiyor. Onlara günlük 300 TL para ödüyoruz" diye konuştu.



‘ZORLUKLARI GÖRÜNCE DERSLERİME DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM’



Hem hayvanları beslerken dedesine yardım eden hem de EBA üzerinden derslerine devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Eren de (11) şunları söyledi:



"Uzaktan eğitime katılıyorum. Bittikten sonra dayım ve dedemin yanına geliyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hayvanları suya götürüyorum, yem veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedeme yardım ederken derslerimi de ihmal etmiyorum. Burada kış çok zor geçiyor. Hayvancılık ise daha zor. Bu zorlukları görünce daha çok ders çalışıyorum."