Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97100
ALTIN
257.960
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.1497
EURO
6.4445
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek
Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi...
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı
Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat...
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
Yazın Saç Ekimi Yaptıracaklara Tavsiyeler
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tunceli'de 'altın dönem'

Tunceli Vali Tuncay Sonel'in yaptığı çalışmalar ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük değişim yaşadı. Terörün bitme noktasına geldiği, 'altın dönemi'ne giren kent, turizm, spor ve tatil şehri haline geldi.

Tunceli'de 'altın dönem'

Tunceli Vali Tuncay Sonel'in yaptığı çalışmalar ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük değişim yaşadı. Terörün bitme noktasına geldiği, 'altın dönemi'ne giren kent, turizm, spor ve tatil şehri haline geldi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:34
9 Okunma
Tunceli'de 'altın dönem'

TUNCELİ - Vali Tuncay Sonel'in, 13 Haziran 2017'de kente atanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle yürütülen çalışmalar ve güvenlik güçlerinin terörle etkin ve başarılı mücadelesi sonucu büyük değişim yaşandı. Hayata geçirilen projelerle yeni çehreye kavuşan kent, yazla birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Terörden büyük ölçüde temizlenen kent turizmde ise altın dönemini yaşıyor. Tatilcilerin rotasını çevirdiği kentteki turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı.

Su sporları alanında önemli bir potansiyele sahip olan Tunceli, Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesiyle, yapılan su sporları ve doğa sporları merkezleriyle tatilcilerin uğrak yeri haline geldi.



SON 2 YILDA İLKLER YAŞANDI

Son 2 yıl içerisinde Tunceli’de özellikle su ve hava sporları alanında ilkler yaşandı. Tunceli, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gibi başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine 2018 yılında Munzur Nehri’nin 36 kilometrelik bölümü Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından 'Uluslararası Rafting Parkuru' ilan edildi. Son olarak Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Nehri’nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtladı.


İSTİHDAMDA SONUNCU SIRADAN İLK 10'A

Spor ve turizm alanındaki gelişmelerin yanı sıra şehrin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında açılan 3 tekstil fabrikasında yüzlerce işsiz istihdam edildi. Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, ilk 10'a yerleşti. Kadın ve engelli istihdamında ise birinci sırada yer aldı.  


Vali Tuncay Sonel önceki yıllarda akşamları sakin olan şehrin şimdi ise gece geç vakitlere kadar kalabalık olduğunu ve vatandaşların huzur içinde olduğunu söyledi. Vali Sonel, huzur, spor, ve tatil kenti haline gelen Tunceli'yi herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Tunceli, kısa bir süre içerisinde hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştu. Terör örgütü mensupları, özelliklede sözde yönetici kadrosunun etkisiz hale getirilmesiyle vatandaşın üzerindeki baskısı da kalkıyor ve hem şehir hem de vatandaşlar rahat nefes alıyor. Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenler de çoğaldı. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Ayrıca yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen parklar, bahçeler, yürüyüş ve bisiklet yolları, iskele, 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi, 9 kilometre boyunca lale motifli aydınlatmaları, çay keyfi sokağı, açık yüzme havuzları, deniz kumundan yaptığımız yüzme plajı, şehir meydanı, yeraltı çarşısı hatta modern hayvan barınağına kadar birçok hizmetler yöremize kazandırıldı. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız rahat ve güvenli bir şekilde bu güzelliklerin keyfini çıkarıyorlar. Muhteşem doğası ve değişen çehresi ile Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu. Yaptığımız işlerde bize büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza da yöre halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz."




Son Güncelleme: 10.07.2019 05:37
Anahtar Kelimeler:
TatilTurizmAltın DönemTunceli Vali Tuncay Sonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi
Mersin plajları voleybol turnuvası ile şenlendi
Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor
Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor
Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor
Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor
Zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi
Zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi
Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor
Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı
Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans