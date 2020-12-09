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Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özle idaresi ekipleri köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:15
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Tunceli'de 132 köy yolu kardan kapandı

Kent genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 32, Hozat ilçesinde 19 ve Pülümür ilçesinde 37, Mazgirt ilçesinde 12, Nazimiye ilçesinde 11, Pertek ilçesinde 10, merkez köylerde 10, Çemişgezek ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çok sayıda ekiple çalışma başlattı.

Öte yandan Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran mevkisi ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkisinde yoğun tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler dün geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliKarKışYol
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