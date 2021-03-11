Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1556
ALTIN
415.001
DOLAR
7.4719
STERLİN
10.4666
EURO
8.9490
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Uludağ'da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecek
Uludağ'da 4 adet dükkan...
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye bütçesinde tasarruf sağlanması amacıyla ihale sistemini kaldırdıklarını, kentteki tüm işlerin, belediye ve halkın desteği ile yapılacağını duyurdu. Başkan Maçoğlu, "Parkımızı, bahçemizi, yolumuzu ve sokağımızı kendimiz yapacağız. Bu şekilde belediyenin giderini kısıp daha fazla hizmet etmek, amacımız. Eğitim, atölye ve kadın üzerine çalışmalarda ihale yapmadan elde ettiğimiz karı kullanacağız" dedi. 

11 Mart 2021 Perşembe 09:35
17 Okunma
Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Türkiye'nin tek Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin son 2 yılda yaptığı yol, park, altyapı, inşaat, kaldırım gibi hizmetleri ihalesiz gerçekleştirdi. Cumhuriyet ile Moğultay mahalleleri giriş bağlantı yolun genişletme çalışmasının ihaleye çıkmasının ardından maliyetinin 1 milyon liraya yükselmesiyle Maçoğlu, çözümü belediyenin kendi öz imkanlarını kullanmakta buldu. Belediyeye ait araçlar ve çalışanlarla yolun yapılması durumunda yol genişletme ücretinin yaklaşık 450 bin lira tutacağını ve bu fiyat farkından dolayı birçok işin tamamlanacağını belirtti.

'DİĞER PROJEMİZİ İHALEYE SUNSAYDIK BUGÜN BU YOLU YAPAMAZDIK’

Yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen Demiroluk virajının parke döşeme işini geçen aylarda ihale yapmak yerine halk ile belediyenin birlikte yapması durumunda 1 milyon lira kara geçtiklerini ve Cumhuriyet Mahallesi'nin yolunu kar ücretiyle yaptıklarını belirten Maçoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Demiroluk virajı, ihaleye çıksaydı 1 milyon 400 civarında bir maliyeti vardı. Ama halkımızla birlikte öz imkanlarımızı kullandık ve 450 bin maliyetle o işi bitirdik. Oradan artan parayı da şu anda buraya kullanıyoruz. Burada arta kalan bütçeyi de başka bir yere kullanacağız. Belediyeler artık üretmelidir, belediye kendi öz gücünü kullanmalı. Bu şekilde bir başkasını zengin etme çabasına girmemelidir. Belediyelerin kıt kanat bütçesi var. Üç beşin hesabını yapıyoruz ki hizmete daha çok yoğunlaşalım. Aslında yapmak istediğimiz buydu diğer yolu da ihaleyle yapmış olsaydık bütçemiz bu yola yetmeyecektik" dedi.

'İHALE YAPMAYINCA MALİYET YÜZDE 60 DÜŞTÜ'

Belediyenin ihale yöntemiyle artık iş yapmayacağını anlatan Maçoğlu "1500 metrekare alanın özellikle maliyeti 1 milyon civarındayken şu anda 400 bin liraya çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz ve bu durum bizi çok rahatlatıyor. Bizim gibi belediyeler için 1 milyon çok ciddi bir para. Aracımızın yetmediği projelerin dışında bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız. Parkımızı, bahçemizi, yolumuzu ve sokağımızı kendimiz yapacağız. Bu şekilde belediyenin giderini kısıp daha fazla hizmet etmek amacımız. Eğitim, atölye ve kadın üzerine çalışmalarda ihale yapmadan elde ettiğimiz karı kullanacağız. Halkın parasının ne şekilde kullanıldığını da herkes şeffaf bir şekilde görecektir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliBelediyeBaşkanFatih Mehmet Maçoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı
Adana’da uçurtma uçurmak yasaklandı
Girişimci Köy Kadınlarından 'BEBKA'ya Övgü
Girişimci Köy Kadınlarından 'BEBKA'ya Övgü
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Manisa'da bağları don vurdu
Manisa'da bağları don vurdu
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Falezlere ışıklandırma projesine tepki
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
Suriye sınırında uyuşturucu ele geçti
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Artvin'de barajlardaki sular çekildi; yerleşim yerleri ortaya çıktı
Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar
Sahte parayla alışveriş yapmak isterken polise yakalandılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma