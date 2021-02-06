TUMEF Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı Hizmete Açıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

TUMEF Bursa İl Başkanı Tülay Armağan, TUMEF Osmangazi İlçe Başkanı Seyfetullah Şenol, TUMEF Bursa İl Kadın Kolları Başkanı ile TUMEF Teşkilat Başkanı Mustafa Yenidoğdu da katıldı. Uyuşturucu kullanan gençleri topluma kazandırmak istediklerini söyleyen Armağan, Gençleri sanatsal ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacı ile kurulduk. Bir gencimizi bile uyuşturucudan kurtarabilirsek, bu işten çok gurur duyacağız. Güzel çalışmaların içerisinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi. TUMEF'in 2020 yılında kurulduğunu söyleyen Şenol, TUMEF Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın Bursa'da bir ilk olduğunu belirtti. Uyuşturucuya çeşitli yollardan bulaşan gençleri kurtarmak istediklerini ifade eden Şenol, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sadece uyuşturucuyla mücadele etmediklerinin altını çizen Şenol, Aynı zamanda kadına şiddet ve hayvan haklarını korumayla ilgili de çalışmalarımız var dedi.