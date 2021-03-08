TÜGİAD’dan Muazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını Ödülü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, “Kadınlarımız okusun ve kendine güvensin. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık” dedi. Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı evinde ziyaret ederek, dernek adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülünü teslim etti. Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, “Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz. Atatürk İlke ve inkılaplarından asla ayrılmayın” dedi.

DEVRİMLERİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEYİZ.

Türk kadının devrimlerin en yüksek çağında olduğunu İfade eden Muazzez İlmiye Çığ, “Devrimlere başladığımız zaman kadınlarımızda okuma yazma yoktu. Çarşaf içindeydi. Devrimlerle birlikte kadın erkek eşit şartlarda okumaya başladı. Bugün sağlık, ticaret, bilim gibi her alanda kadınlarımız dünya çapında ödüller alıyor. NASA’ya kabul edilen kadınlarımız var bu çok önemli. İşte bu yüzden devrimlerimizin en yüksek çağındayız. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık. Demek ki bizim insanımıza yol açarsanız, önüne geçilemeyecek kadar ilerleriz. Işık karanlığı yener diye konuştu.

ÜLKENİN KALKINMASINDA ROL OYNAMAK HER KADININ BORCU..