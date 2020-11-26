TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na Valeo Desteği

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’nın önemli otomotiv firmaları arasında yer alan Valeo Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yürüttüğü TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne 3 öğrenci ile katıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Valeo Otomotiv Genel Müdürü Tuna Arıncı arasında imzalanan protokolle toplam 3 doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alacak. Doktora süreleri içerisinde aylık 4 bin 500 TL maaş alacak öğrencilerden çalışmalarını başarı ile tamamlayanlar en az 3 yıl daha firma bünyesinde görev yapma imkânına sahip olacak.





İŞBİRLİĞİ SAYESİNDE ÖNCE BURSA SONRA TÜRKİYE KAZANACAK

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 2018 yılında başlayan TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın 2020 çağrısında Valeo firması ile önemli bir protokole imza atacaklarını söyledi. Firmanın, Türkiye’nin göz bebeği işletmelerden birisi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, başta fren ve debriyaj olmak üzere otomotiv yan sanayi alanında önemli işlere imza attıklarını aktardı. Genel Müdür Tuna Arıncı’nın Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu açıklayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Böyle bir projede karşılıklı yer alarak hem firmamız hem de Üniversitemiz kazanacak. Öncelikle Bursa, sonra Türkiye ve ardından dünya ölçeğinde hizmet sunacak bir projeye imza atıyoruz. 2244 Sanayi Doktora Programı’nın tüm insanlığa hizmet sunacağına inanıyoruz. Bunu da şimdiden hepimiz görebiliyoruz. TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal hocamızın bu projesinin, Türkiye’ye en fazla katma değer sağlayan projelerin başında yer aldığına inanıyoruz. Bizlerin de bugün yaptığı protokolün Üniversitemize, firmamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE FİRMAMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Valeo Otomotiv Genel Müdürü Tuna Arıncı ise bu tip projelerin her anlamda büyük önem taşıdığını belirtti. Firma olarak yaklaşık 10 yıldır Ar-Ge Merkezi’ne sahip olduklarının altını çizen Genel Müdür Tuna Arıncı; “Ar-Ge Merkezimizde çeşitli projelere imza attık. Bursa Uludağ Üniversitemiz ve akademisyenlerimiz de bu projelerimizi destekledi. Bu dönemde ciddi çalışmalar yaparak hem üniversiteyi hem de şirketimizi Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde daha da büyütmek istiyoruz. Birlikte iyi bir işbirliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Bursa için, firmamız için ve Üniversitemiz için faydalı bir protokol olacağına inanıyoruz” dedi.