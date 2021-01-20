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TRİBUN LİDERİNİN AÇTIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:53
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TRİBUN LİDERİNİN AÇTIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor tribün liderlerinden Selim Kurtulan ve arkadaşlarının, eski kulüp başkanlarına açtığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Bursaspor camiasının merakla beklediği dava 16 Mart 2021’e ertelenirken, mahkemeye katılan Başkan Erkan Kamat, "Bursaspor’un sahipsiz olmadığını bütün arkadaşlarımız göstermiş oldu. Biz de gereği neyse, Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa yaparız dedik. Yapılan bir hata bir yanlış varsa en ince detayına kadar araştırılmasını, araştırıldıktan sonra da hesap sorulması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşen dava, dosyaların incelenmesi için 16 Mart 2021’e ertelendi. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat da taraftarı bu davasında yalnız bırakmadı. Başkan Kamat, mahkeme sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bursaspor’un sahipsiz olmadığını bütün arkadaşlarımız göstermiş oldu. Biz de gereği neyse, Bursaspor için ne yapılması gerekiyorsa yaparız dedik. Beklenti içinde insanlar vardı, ’Başkan katılmaz etmez’ diye. Hiçkimse merak etmesi, başkan Bursaspor’un haklarını en önde savunacak kişileren birisindir. Bu karakterde bir insanım ben." Avukat arkadaşlarımızla birlikte bu konunun içindeyiz. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat şöyle devam etti: "Ama kimse merak etmesin, yapılan bir hata bir yanlış varsa en ince detayına kadar araştırılmasını, araştırıldıktan sonra da hesap sorulması gerektiğini düşünüyorum. Avukat arkadaşlarımızla birlikte bu konunun içindeyiz. Bursaspor bu konularda üzülmüştür. Çok büyük bir marka ve değerdir. Herkesin içi rahat olması için böyle şeylerin de olması gerekiyor. Bursaspor için hayırlı olan neyse o olsun inşallah."
Tek suçumuz Bursaspor’u sevmek. Selim Kurtulan ise şunları söyledi: "Dava 16 Mart’a ertelendi. 2’inci duruşma o tarihte olacak. Başkanımız da bizi yalnız bırakmadı. Bizim menfaatimiz yok. Tek suçumuz Bursaspor’u sevmek. Ama ben üzgünüm. Burada 100-150 kişi var. İsterdim ki burası stadyum gibi olsun. Biz istiyoruz ki haklı, haksız çıksın. 14-15 tane yer nerede? Bursaspor, 2013’ten sonra kötü yönetilmiştir. Nerelere harcama yapılmış açıklansın. Biz adalet istiyoruz."

Önce Vatan Gazetesi

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TRİBUN LİDERİNİN AÇTIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI
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