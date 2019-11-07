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Tren istasyonu, bozkırın ortasında vaha gibi

Kars'ın Selim ilçesinde yarım asır önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından ağaçlandırılan tren istasyonu, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında vahayı andıran istasyon, ağaçlar sayesinde kışın tipi ve rüzgardan da korunurken, yazın piknik alanına dönüyor.

Tren istasyonu, bozkırın ortasında vaha gibi

Kars'ın Selim ilçesinde yarım asır önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından ağaçlandırılan tren istasyonu, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasında vahayı andıran istasyon, ağaçlar sayesinde kışın tipi ve rüzgardan da korunurken, yazın piknik alanına dönüyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:32
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Tren istasyonu, bozkırın ortasında vaha gibi

KARS - TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki bazı tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla ağaç dikilmesine karar verildi. Çalışmalar kapsamında Selim ilçesindeki istasyona da çam fidanları dikilmeye başlandı. Her yıl yeni fidanların dikildiği istasyon bir süre sonra ormana döndü. Binlerce çam fidanının yer aldığı istasyon ve demiryolunun çevresi, yeşil örtüyle kaplandı. İstasyon, kışın yoğun kar yağışı tipi olduğu günlerde ağaçlar sayesinde korunurken, yaz aylarında ise yöre insanı için piknik alanına dönüşüyor.

İlçede 'Bozkırın ortasındaki vaha' olarak tanımlanan istasyon ve çevresi, bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Belgeselcilerin ve televizyon programcılarının da uğrak yeri olan istasyonu gezenler ağaçlandırmanın devam etmesini ve binanın da restore edilmesini istiyor.

Gazeteci Hasan Samancı, "50 yıl önce ağaçlandırma başlamış, bugün orman olmuş. Vatandaşlar özellikle burayı görmek için geliyorlar. Yazları burada piknik yapıyorlar. Özellikle Doğu Ekspresi yolcularının burayı görmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Alanı gezenlerden Kemal Antik ise, "Tren yolunun, tren yaylarının kışın kardan, tipiden korunması için bu ağaçlar dikilmiş. Bu çamlar aynı zamanda da millete oksijen veriyor. Herkesin buranın kıymetini bilmesi lazım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarıKarsTren Istasyonu
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