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Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbiri için son kez kuruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açılan, Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kuruldu.

27 Mart 2020 Cuma 14:05
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Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbiri için son kez kuruldu

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamına 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgede il, ilçe ve beldelerdeki mahalle ile semt pazar yerlerinde uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi. Genelgeyle sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açılan giyim pazarı, son kez kuruldu. 

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, pazarın bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda bugün son kez kurulduğunu ancak esnafın çoğunun da tezgah açmadığını söyledi. Üstek, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile giyim pazarımız bugün son kez kurulmuştur. Saat 17.00'ye kadar esnafımız açıktır. Saat 17.00 itibarıyla geçici bir süre hiçbir giyim pazarı kurulmayacaktır. 170 esnafımız vardı. Bugün 30 esnafımız ya var ya yok" dedi.

Çorlu'da, yıllardır giyim pazarında tezgah açtığını belirten İmdat Arslan da "Başımıza böyle bir koronavirüs diye illet geldi. Bütün dünya sıkıntı çekiyor bu konuyla ilgili. İnşallah bunun üstesinden geliriz. Allah bu belayı başımızdan kaldırsın, hayat devam etsin. Eskisi gibi hayat akışının devam etmesi için Allah'a dua ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaKoronavirüs Tedbirleri
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