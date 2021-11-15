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Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

TRAKYA'da bu yıl yağan yağmurlar, bölgedeki baraj ve nehirlerdeki su seviyesini artırdı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören ve kentin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajı, yağmurla yüzde 30 doluluk oranına; Süloğlu Barajı ise yüzde 30 doluluk oranından yüzde 64'e yükselirken, bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerinde de debiler arttı. 

15 Kasım 2021 Pazartesi 11:01
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Trakya'da baraj ve nehirlerde su seviyesi arttı

Trakya'da bu yıl yağan yağmurlar, Kırklareli ve Edirne'de kuruma noktasına gelen Kayalıköy ve Süloğlu Barajları ile bölgede yüz binlerce dekar tarım arazisini sulayan Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini artırdı. Yağışlarla geçen yıl aynı dönemde neredeyse suyun dibinin göründüğü ve kentin içme suyunun karşılandığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı, bu yıl son ölçümlerde yüzde 35'e çıktı. Kentin içme suyunu karşılayan bir diğer baraj olan Süloğlu Barajı'nda ise geçen yıl aynı ayda yüzde 30 olan doluluk, bu sene yüzde 64'e çıktı.

MERİÇ VE TUNCA'DA DEBİ ARTIŞI

Yağan yağmurlar, bölgedeki gölet, barajlar ile birlikte nehirlerde de debileri yükseltti. Edirne'de, yüz binlerce dekar çeltik, ayçiçeği ve buğday ile mısır ekili tarım arazilerinin sulandığı Meriç ve Tunca nehirlerinde debi, gözle görülür seviyede arttı. Geçen yıl Kasım ayında 116 metreküp/saniye akan Meriç Nehri, bu yıl 128 metreküp/saniyeye, 3 metreküp saniye akan Tunca Nehri ise 9 metreküp/ saniyeye ulaştı.

'BARAJLARIMIZ DOLDU, HASATTA YÜKSEK VERİM ALDIK'

Edirne'de çiftçilik yapan Hüseyin Topal, "Geçtiğimiz yıl barajımızda su seviyesinde büyük düşüş vardı. Barajımız gölete dönmüştü. Bu yıl yağan yağmurlar barajımızı doldurdu. Suyumuz 2 yıl yağmur yağmasa da yeter hatta barajımız dolduğu için kanallara bile su saldılar. Bu yıl ekinlerimizi suladık. Geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı dekardan 70 kilo ayçiçeği biçmiştik, bu yıl suladığımız için 350 kiloya kadar dekardan ayçiçeği hasat ettik. Süper oldu, su her yerde can oldu. Çok büyük fark etti. İnşallah hep böyle barajlarımız dolu olur" dedi.

Süloğlu ilçesinin Geçkinli köyünde çiftçilik yapan Kerem Dalgıç da "Önceki yıllarda barajlarımızda su çok düşmüştü. Bu yıl yağışlar güzel olduğu için doluluk oranı epey arttı. Bu yaz kurak da olsa son günlerde güzel yağış aldık. Kuraklık döneminde çok zorluk yaşadık. Biz üreteciler için kış kurağı çok riskli. Kışın ekin yağış almadığı zaman rekolte düşük oluyor. Kuraklık direkt çiftçiyi etkiliyor. Bu barajlardan Edirne'ye içme suyu da gidiyor. Özelikle geçen yıl Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi sıfıra düşmüştü ve bu yüzden bizim Süloğlu Barajı'ndan kente içme suyu verildi, bu da su seviyesinde hızlı düşüşe neden oldu. Sulama yaparken suyu daha dikkatli kullanmak gerekli. Damlama sistemler pahalı olduğu için herkes kullanamıyor. Geçtiğimiz yıl 300 kilo buğdaydan 300 kilo verim alırken bu yıl dekardan 650 kilo verim aldım. Ayçiçeğinden 150 kilo alırken bu yıl 200 kilo ile biçtim. Özelikle buğdaya yansıdı. Biz imkanımız olduğunda ayçiçeklerini de suluyoruz ama barajlarda su olmazsa sulayamıyoruz. Bunun için suyun dolu olması bizim için çok önemli" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrakyaYağmurYağışSuGolBaraj
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