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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

KARADENİZ Bölgesi'nde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda inşa edilen kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda yıkım için gelen ekiplerin önü kesildi. Ekipler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Eşyaların boşaltılması için yayladakilere 15 süre verildi.

26 Ekim 2021 Salı 15:29
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Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Köprübaşı ilçesine bağlı Parma Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen yapılar için yıkım kararı alındı. Ekipler, güvenlik önlemleri altında iş makineleri ile yaylaya çıktı. Evlerini yıktırmak istemeyen yaklaşık 100 kişilik grup, yayla yoluna çıkarak ekiplerin geçişine izin vermedi. Çıkan gerginlik sonrası görüşmeler yapıldı. Evlerinden eşyalarını almaları için vatandaşlara 15 gün süre tanındı. Kararın ardından ekipler, yayladan ayrıldı.

‘YOL ÜZERİNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK’

Yaylada yıkıma karşı nöbet tuttuklarını belirten Ali Özyurt, "Yıkımlar olacaktı, 50'e yakın ev vardı. Fakat 4 tanesini yıkacaklarını söylediler. Biz de toplandık. 'İş makineleri girmesin' diyerek yol üzerinde nöbet tutmaya başladık. Yıkımına karar verilen evlerden bir tanesi de bizim evimiz" dedi.

Mustafa Bozkurt da, "Yıkım olacağına dair duyum aldık. Akşam mahalleli ile konuştuk ve toplandık. Sabah saatlerinden itibaren nöbet tutmaya başladık. Ekipler geldi ve 4 ev için yıkım kararı alındığını söyledi. Vatandaşlarda ekiplerle beraber anlaştı. 15 günlük bir süre verildi. Yıkım olacak yerlerin sahipleri bu süreçte evlerindeki malzemeleri söküp alabilecekler" diye konuştu.

'BU İŞ TAKSİTLE Mİ OLUYOR'

Mehmet Narballı ise, "Yaylada yüzlerce temel atıldı. Halen daha doğru düzgün bir tespit yok. Yasaksa yıkılsın. Kendi evimi, kendim de yıkarım. Fakat burada insanlar yaylacılıkla uğraşıyor. 50'ye yakın yıkım kararı olan yapı var. Geçen yıl da 4 tane ev yıktılar. Bu yılda 4 ev yıkacaklar. Bu iş taksitle mi oluyor?" diye sordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonYaylaYıkımParma Yaylası
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