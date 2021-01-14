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Trabzon'da yangın: 7 ev ve 2 samanlık kül oldu 

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde, çıkan yangında 7 ev kül oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:50
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Trabzon'da yangın: 7 ev ve 2 samanlık kül oldu 

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde, çıkan yangında yanan ev sayısı 7’ye yükseldi. Yangında ayrıca 2 samanlıkta küle dönerken, ahırlarda bulunan 25 büyükbaş hayvan sahipleri tarafından kurtarıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANAN EV SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde, çıkan yangında yanan ev sayısı 7’ye yükseldi. Yangında ayrıca 2 samanlıkta küle dönerken, ahırlarda bulunan 25 büyükbaş hayvan sahipleri tarafından kurtarıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAKAN SOYLU, ‘YARALAR SARILACAK’ DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu telefonla arayarak yangınla ilgili bilgi aldı. Telefonun hoparlöründen Vali Ustaoğlu ile görüşen Bakan Soylu, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti, "Allah beterinden korusun. Vali beyin de orada olmasıyla hemen durum tespit edilecek. İnşallah orada yalnız bırakılmayacaksınız. Can kaybımız yok. O bizim için en büyük teselli. Diğerlerinin üzerinden gelinir. İnşallah herkesin yaraları sarılacaktır. Geçmiş olsun diliyorum. Orada durumu değerlendirin. Konteyner ihtiyacı varsa hemen yola çıkaralım. Bence yerel imkanlarla orada açıkta kalan hayvanlar için de barınak sağlanmalı. Vatandaşların konaklamasını da sağlayalım. Çok büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

VALİ: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Araklı ilçemize bağlı Taşgeçit mahallemizde bir yangın ihbarı alındı. Derhal Büyükşehir Belediye ekiplerimiz olaya müdahale için harekete geçtiler. Bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Hem rüzgarla mücadele edip, diğer taraftan vatandaşlarımızın hayvanlarının tahliyesi konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Şu an itibariyle herhangi bir can kaybımız yok. Evlerden tahliyelerimiz gerçekleşti. Şu ana kadar tespitimiz 7 ev, 2 tane de samanlığımız yanmış durumda. Toplamda da 25 tane hayvanımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Toplamda 16 vatandaşımız etkilendi. Devletimiz tüm imkanlarını seferber edecek” dedi.

Yangında evi yanan Ali Hira, "Evimde oturduğum sırada yukarıdaki evin üzerinde bir ateş oluştu. Karşı mahallede oturan torunum bana telefon açarak, ‘Evinizin üstünde bir ateş yanıyor, bunu söndürün’ dedi. Ben de hemen dışarıya çıktım, alevler üzerime doğru gelmesiyle oradan uzaklaştım. Ondan sonra ‘hayvanlarımızı kurtarın’ diye bağırdım. Yaralanma yok. Hayvanlarımızı da kurtardık” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonAraklıYangınEvSamanlık
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