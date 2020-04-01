Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok

TRABZON - Trabzon Valiliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayrat'a bağlı Pazarönü, Yeniköy ve Geçitli mahallelerinde dün saat 16.00 itibarıyla karantina uygulamasının başlatıldığı duyuruldu. 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde önlem amacıyla başlatılan karantina uygulamasının ardından jandarma ekipleri, mahallelerin giriş ve çıkış noktalarını ulaşıma kapattı. Mahallelere gelen sağlık ekipleri ise bölge halkını sağlık taramasından geçirdi. Karantina süresince mahallelinin ihtiyaçları, görevliler tarafından karşılanacak.