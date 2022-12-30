Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.541,57
ALTIN
1.096,11
DOLAR
18,72
STERLİN
22,57
EURO
19,97
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Muvazzaf astsubay alınacak
Muvazzaf astsubay alınacak
Orman Genel Müdürlüğü 131 Geçici İşçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 131...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel alacak
Afet ve Acil Durum...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu

30 Aralık 2022 Cuma 17:24
Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu

 TRABZON Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan 1461 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her zaman her yerde okuyoruz' projesi kapsamında Trabzonspor Kulübü Akyazı Stadyumu'nun tribünlerinde kitap okudu.

Ortahisar ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her zaman her yerde okuyoruz' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Her maçta binlerce taraftarın ağırlandığı Trabzonspor Kulübü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda tribünler, Trabzon'un fethinin de tarihi olan 1461 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle doldu. Bütün mekanlarda ve tüm zamanlarda kitap okunabileceğini gösterme amacıyla etkinliğe katılan öğrenciler, önce kitap okudu sonra şarkılarla eğlendi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Murat Ali Şahin, "Milli Eğitim İl Müdürümüz Burak Fettahoğlu, 'Okursuz kütüphane kalmasın' diye bir proje başlattı. Bu proje Trabzon'da çığ gibi büyüdü hatta Türkiye çapında da duyulur oldu. Biz de Trabzon'un en kalabalık okullarından biriyiz. 1461 öğrencimizle bugün buradayız. Trabzon halkının, Trabzon çocuklarının kitap okumaya, okula, tribüne, spora olan ilgisini harmanlayıp burada tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Bu yüzden 'Her zaman, her yerde okuyoruz' cümlesi bizim sloganımız oldu. Bir sonraki Trabzonspor maçında taraftar grupları biletlerini öğrencilerimize aktaracaklar. Çocuklarımız maç esnasında kitap okuyacaklar ve tüm Türkiye'ye çok güzel bir görüntü verecekler" diye konuştu.

'TARAFTARIN HEYECANLA MAÇ İZLEDİĞİ YERDE HEYECANLA KİTAP OKUDUK'

Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinden Melahat Efsa Turan, "Burada tribünde Trabzonspor taraftarları heyecanla maç izlediler. Biz de şimdi burada heyecanla kitap okuyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Her yerde ve her zamanda kitap okunabileceğini göstermek istedik. Bu arada bana okuma sevgisini aşılayan ilk öğretmenim Ayça Candeğer'e teşekkür ederim" dedi.

7'nci sınıf öğrencisi Cemre Altıner de "Daha önce stadyuma hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Burada kitap okumak da çok güzeldi. Bizim için güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Elvin Altuntaş ise "Her yerde kitap okunabilir. Bunu böyle bir etkinlikle göstermek bizim için güzel oldu. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Tribünde kitap okumak çok güzel bir duyguydu. Taraftarı olduğumuz Trabzonspor takımının tribünlerini kitaplarla şenlendirdik" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trabzon1461 öğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ Valiliği'nden, Ceyport Limanı hakkında suç duyurusu
Tekirdağ Valiliği'nden, Ceyport Limanı hakkında suç duyurusu
Ayder Yaylası 'yayalaştırılıyor'
Ayder Yaylası 'yayalaştırılıyor'
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine yeni tarife
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine yeni tarife
Çanakkale’de EYT’liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Çanakkale’de EYT’liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik incelenecek
Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik incelenecek
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek
Sivas'ın su ihtiyacı yılbaşında giderilecek
Yangında küle dönen meyve bahçeleri yeşermeye başladı
Yangında küle dönen meyve bahçeleri yeşermeye başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi