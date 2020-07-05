Törenle açıldı

Niksar'da düzenlenen HES açılış programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle İstanbul'dan Vahdettin Köşkü'nden iştirak etti.

Açılış sırasında Bakan Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a proje hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, "Son iki yılda 26 farklı şehrimizde devreye giren 52 hidroelektrik santralimizin milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 11,3 milyar liraya mal olan, 1439 MW gücündeki hidroelektrik santrallerimiz, üreten ve büyüyen Türkiye'ye hayat suyu olacak. 1,85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla, enerjide dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikâyesi ortaya koyduk. 2002'de 31 bin MW düzeyinde olan kurulu gücümüzü bugün 91 bin MW'ın üzerine çıkardık. Enerjimizi ve gücümüzü üçe katladık. Her yıl ortalama yüzde 6'nın üzerinde bir kurulu güç artışıyla OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyoruz. Bir başka deyişle OECD'nin en enerjik ülkesi, gücünü en fazla katlayan üyesiyiz. Bu büyük artışın en önemli bölümünü ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız oluşturuyor. Güneşten rüzgâra, jeotermalden hidroelektriğe kadar her alanda enerjimizi her geçen gün daha fazla yeniliyoruz" dedi.

'HAZİRAN 2020 İTİBARİYLE YÜZDE 50,7 SEVİYESİNE ULAŞTIK'

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının 2002 yılında yüzde 26,3 olduğunu, Haziran 2020 itibariyle bu oranın yüzde 50,7 seviyesine ulaştığını belirten Bakan Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikamızı ilan ettiğimiz 2017'den bu yana yenilenebilir enerji kapasite artışında Avrupa'da üçüncü sıraya yükseldik. Yerli ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yoğun yatırımların karşılığını yeni rekorlarla alıyoruz. 2020'nin ilk yarısında elektriğimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ettik. Nisan ayında bu kaynakların payını yüzde 80'e yükselterek aylık bazda önemli bir rekor kırdık. 24 Mayıs'ta ise yüzde 90'lık yerli ve yenilenebilir oranıyla günlük bazda yeni bir başarıya daha imza attık. Güçlü siyasi irade, milletimizin inancı ve desteğiyle 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' idealimizi gerçeğe dönüştürecek yatırımlarımızı devreye alıyoruz. 2002'de 11 bin MW olan hidrolik kurulu gücümüz, Mayıs 2020 sonu itibarıyla 29 bin MW'ı aştı. Bir başka deyişle, ülkemizin bugünkü hidrolik kurulu gücü, 2002 yılındaki toplam kurulu gücümüze neredeyse eşdeğer. Hidrolik kurulu güç açısından Avrupa'da ikinci sıradayız. Adım adım orada da liderliğe ilerliyoruz. Bu rakamlar 'Su akar, Türk yapar' sözünün vücut bulmuş halidir. Cuma günü ilan ettiğimiz Mini YEKA yarışmalarımızı Ekim ayında gerçekleştireceğiz. 1000 MW gücündeki Mini YEKA'larla yerli ve yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açacağız. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10, 15, 20 MW arasında değişen 74 yarışma düzenleyeceğiz. Böylece ülkemizin dört bir yanındaki küçük ve orta ölçekli daha fazla yatırımcının yenilenebilir enerji üretimine dâhil olmasını sağlayacağız.

İnşallah önümüzdeki Ağustos ayında da Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üreten fabrikasını devreye alacağız. Kendi kaynaklarımızı, kendi teknolojimiz ve kendi insan kaynağımızla en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığımız güç ve milletimizin inancı bizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize taşıyacak" diye konuştu.

'231 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK'

Akıncı HES hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgiler veren Bakan Dönmez şöyle konuştu:

"Akıncı HES, 99 MW'lık toplam kurulu güce sahip. Yıllık üreteceği 448 milyon kWh elektrikle, 231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 230 bin tonun üzerinde karbondioksit salımını engelleyerek doğaya 436 bin ağacın saldığı temiz havaya eş değer bir katkıda bulunacak. Santralimizin inşasında büyük çoğunluğu bölgemizden olmak üzere 600 işçimiz istihdam edildi. Santrallerimiz bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının canlanmasına da önemli katkılar sundu. Bu büyük projelerin hayata geçmesinde öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, AYDEM Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'ye, barajın ete kemiğe bürünmesini sağlayan mühendis ve işçi kardeşlerimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Santrallerimiz ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kesilen kurdelenin ardından Akıncı Hidroelektrik Santrali'nin açılışı gerçekleştirildi.

BİN 439 MEGAVAT KURULU GÜÇ

AYDEM tarafından Tokat’a yapılan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla devreye alınan Akıncı HES, 99 MW kurulu güç ile yerli ve yenilenebilir enerji üretimi anlayışının en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son iki senede devreye alınan 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine sahipken, 2 lisanssız baraj ve HES 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak Akıncı HES ile birlikte 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 Mayıs sonu itibariyle kurulu güç 91 bin 932 MW’a yükselirken, hidroelektrikten üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 29 bin 15 MW olarak kayıtlara geçti.