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Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep

TORBALI Ovası'nda yetişen zeytinlerin ilçedeki fabrikada işlenmesiyle hazırlanan Torbalı Zeytin Kolonyası, antioksidan özelliği sayesinde yoğun talep görüyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 08:53
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Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep

Türkiye'nin her tarafından ciddi talep aldıklarını söyleyen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı zeytin kolonyasının virüsleri öldürme özelliği olduğunu belirterek, "Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek" dedi.

Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan, üzerinde Metropolis amblemi ve TTO logosu ile satılan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde yoğun talep görmeye başladı. Antioksidan özelliği nedeniyle Türkiye'nin her tarafından zeytin kolonyası talebi aldıklarını belirten TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, siparişlere yetişemediklerini söyledi. Tüm kolonyaların mikrobu stabil hale getirdiğini, ancak zeytin kolonyasının zeytin yaprağındaki asit nedeniyle virüs önleyici özellik taşıdığını dile getiren Olgun, "Biz zeytin kolonyası üretirken Torbalı'nın bir simgesi olsun, hediyelik olarak misafirlerimize ikram edelim istedik. Fakat şu anda koronavirüsten dolayı Türkiye'nin her tarafından ciddi talep var. Yetişemiyoruz" dedi.

Üretimde bazı sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Olgun, etil alkol bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Kimyasal üretim yapan firmaların birçoğunda dezenfektan ve jel üretimi yapılmaya başlandığını kaydeden Olgun, şöyle konuştu:

"Kolonyalar mikrobu stabil hale getiriyor. Fakat zeytin kolonyasının nemlendirici özelliği ile zeytin yaprağındaki asitten dolayı öldürme özelliği var. Koronavirüse de birebir. Üretimde sıkıntımız var çünkü alkol bulmak zorlaştı. Üretim devam ediyor. Herkes elindeki hammaddeyi kullanarak bunu sürdürüyor. Fakat yeni hammadde tedariki noktasında çok büyük sıkıntı var. Fiyatlar ciddi yükseldi. Kolonya fiyatlarındaki yükseliş üreticiden kaynaklanmıyor. Maalesef etil alkol bulma sıkıntısı var, fiyatlar bu nedenle arttı. Zeytin kolonyası koronavirüse savaş açtı. Üretilen jel ve diğer dezenfektanlarda da zeytinin hammaddesinden yararlanıyoruz. Koronavirüsü zeytin kolonyası bitirecek."

'BÜTÜN MÜŞTERİLERE HİTAP EDEMİYORUZ'

Kimya mühendisi ve sorumlu müdür Rıfat Candan da zeytin kolonyası üretiminde hammadde olarak etil alkol kullandıklarını ifade etti. Etil alkolün 96 ile 99 derece arasında olduğuna dikkat çeken Candan, "Esansımız da zeytin kolonyasına uygun içerikte seçilerek antioksidan maddeler kullanılarak yapılır. İşletmemizde yapılan zeytin kolonyası en az 1 hafta dinlendirilir. Sonra tüketiciye sunulur. Kalite kontrolleri ve ambalaj kontrolü yapılır" dedi. Günümüzde yaygınlaşan koronavirüse karşın gerekli tedbirlerin alındığını belirten Candan, "Jel türünde antioksidan koruyucular üretiliyor. Antioksidan üretilirken de bir miktar yüzde 70 oranında alkol kullanılmaktadır. Etil alkolün piyasada olmayışı biz imalatçıları zor durumda bırakmaktadır. İstediğimiz bütün müşterilere hitap edemiyoruz" diye konuştu. Candan, zeytin kolonyalarının istenilen derecede üretilebileceğini söyleyerek 60-70-80 derece alkol içerebileceğini anlattı. Kolonya literatürüne göre esans yüzdesinin ise yüzde 1,5 olduğunu anlatan Candan, zeytin kolonyasının güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisiyle tüketiciye sunulduğunu sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TorbalıZEYTİNKolonya
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