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Topkapı’daki kutsal emanetler el emeği halı üzerinde sergilenecek 

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda, Topkapı Sarayı’nda kutsal emanetlerin sergileneceği oda için 77 metrekarelik dev halı dokunuyor. Tamamlandığında 19 milyondan fazla düğümden oluşacak halı için 6 kişi, durmaksızın mesai harcıyor.

21 Eylül 2021 Salı 10:31
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Topkapı’daki kutsal emanetler el emeği halı üzerinde sergilenecek 

Halılarıyla ünlü Hereke bölgesindeki Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası’nda, Topkapı Sarayı’nın kutsal emanetlerin sergileneceği oda için 77 metrekarelik halı hazırlanıyor. Şu anda yüzde 70’inden fazlası tamamlanan halının yapımında çalışan 6 kişi, her gün attıkları 55 bin düğümle halıya 2 santimetre daha ekliyor. 2022 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanan halı bittiğinde toplam 19 milyon 307 bin 11 düğümden oluşacak. Gördes düğümü tekniğiyle dokunan halı, tamamlanınca Topkapı Sarayı’nda kullanılacak.

'KUTSAL EMANETLERİN TABAN HALISI OLACAK'

Desinatör Kıvanç Öker, halıdan bahsederek, “Bu halı, Topkapı Sarayı’nın Kutsal Emanetler Odası’na taban halısı olarak dokunmaktadır. 77 metrekarelik halı olup, Mayıs 2020'de başlayan çalışmanın Ocak 2022'de bitmesi planlanmaktadır. Pandemide yaşanan kısmi çalışma zamanlarından dolayı bu süremiz biraz uzadı. Halımızda yaklaşık 19 milyon düğüm var. Taban halısı olarak yekpare bir şekilde dokunmaktadır” diye konuştu.

'BASILDIKÇA GÜZELLEŞİYOR, YIKANDIKÇA PARLIYOR'

Halının yapımında çalışan dokumacılardan Ayşe Güney ise “Ben 5 yıldır burada çalışıyorum. Başladığımız halıyı Topkapı Sarayı için işliyoruz. Halımıza 1 günde 55 bin düğüm atıyoruz. Bu da günde 2 santimetre ilerletiyor. Şu anda 6 kişi işliyoruz. Bayağı zahmetli bir iş, çok uğraşıyoruz ama her gün 2 santimetre gidebiliyoruz. Eski tarihimizi devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu halılar Türk düğümü ile işleniyor. Biz ona 'Gördes düğümü' diyoruz. Basıldıkça güzelleşiyor, yıkandıkça parlıyor. Kolay kolay eskimez. Yüzyıllar boyunca dayanır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topkapı SarayıMilli SaraylarKutsal EmanetlerSergiHalıDokumaKocaeliKörfez
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