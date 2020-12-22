Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
460.982
DOLAR
7.6671
STERLİN
10.2842
EURO
9.3713
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti alınacak
Yurtdışı dijital pazarlama hizmeti...
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 41 Öğretim...
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Devlet Memuru Alınacak
Devlet Memuru Alınacak
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Topçam Barajı’nda doluluk oranı yüzde 17

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bulunan Topçam Barajı’nda doluluk oranı, yüzde 17’ye düştü. Bölge halkı, kar yağmasını bekliyor.

22 Aralık 2020 Salı 10:51
4 Okunma
Topçam Barajı’nda doluluk oranı yüzde 17

ORDU - Mesudiye ilçesinde yaklaşık 400 milyon lira harcanarak inşa edilen ve 2016 yılında üretime geçen Topçam Barajı’nda su seviyesi azaldı. Çoklu bağlantı sistemi ile üretilen enerjinin ulusal ağa iletildiği Topçam Barajı’nda, yıllık 200 milyon kilovat/saat enerji üretimi yapılıyor. Ülkenin enerji üretimine katkı sağlayan Topçam Barajı’nda su seviyesi, yaklaşık 60 metre çekildi. 2017 yılında yüzde 37, 2018 yılında yüzde 34, 2019 yılında yüzde 26 doluluğa sahip olan Topçam Barajı’nda 2020 yılındaki doluluk oranı ise yüzde 17 olarak belirlendi. Barajdaki su seviyesinin azalması bölge halkını da endişelendirmeye başladı. 

‘BARAJIN DOLMASI İÇİN KAR YAĞMASINI BEKLİYORUZ’

Barajın bulunduğu Aşıklı Mahallesi’nin muhtarı Erol Candan, Türkiye genelinde su sorunu yaşandığını belirterek, “Mahallemizin toprakları içerisinde bulunan Topçam Barajı’nda elektrik üretiliyor. Su seviyesi, bu yıl yağmur ve kar yağmadığı için yaklaşık 60 metre çekildi. İnşallah bol yağmur ya da kar yağar da barajımız, yine eski seviyesine gelir. Yağışların az olmasından dolayı bölge halkı olarak sorun yaşıyoruz” dedi.

Aşıklı Mahallesi sakinlerinden Kazım Ülkü ise “Barajdaki su seviyesi, her sene yükseliyordu. Bu yıl hep kurak gitti. Gözle görülür şekilde su seviyesi azaldı. Bu kuraklık daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bu sene doğru düzgün kar da yağmadı. Barajda su, 'yok' denecek kadar azaldı. Artık kar yağmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

Mahalleliden Ünal Ülke de geçen yıl kasım ayında yağan karın bu yıl aralık sonuna doğru bile yağmadığını hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topçam BarajıDoluluk Oranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aralık ayında denize girdiler
Aralık ayında denize girdiler
Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi
Van'da yağan kar vatandaşları sevindirdi
Ordu’da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Ordu’da vakalar yarıya düştü, harita yeşile dönmeye başladı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Adana'da sokağa ses bombası attılar
Adana'da sokağa ses bombası attılar
Antalya'nın altın portakalı 'kamkat'ın hasadı başladı
Antalya'nın altın portakalı 'kamkat'ın hasadı başladı
Londra'dan gelen yolculara PCR testi
Londra'dan gelen yolculara PCR testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni vefat etti
FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..
FRANSIZ FAURECİA’DAN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE DESTEK..

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma