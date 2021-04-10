Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1393
ALTIN
458.144
DOLAR
8.1660
STERLİN
11.1982
EURO
9.7073
Köprüköy Belediyesi memur alımı yapacak
Köprüköy Belediyesi memur alımı...
Öğretim Üyesi Alınacak
Öğretim Üyesi Alınacak
İzmir Dikili'de 2.340 m² arsa icradan satılık
İzmir Dikili'de 2.340 m²...
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

TOKAT- Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 10:10
3 Okunma
Tokat- Sivas karayolunda ulaşıma 'kar' engeli

Kentte gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde polis ekipleri, sadece kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçlar bekletildi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatSivasKarKışUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Sular altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, yeşillendiriliyor
Sular altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri, yeşillendiriliyor
Ankara'da, temeli kayan apartman nedeniyle 21 bina boşaltıldı
Ankara'da, temeli kayan apartman nedeniyle 21 bina boşaltıldı
Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Alaşehir'de 297 litre 'kaçak içki' ele geçirildi
Alaşehir'de 297 litre 'kaçak içki' ele geçirildi
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı
Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon
FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon
MODEF 43. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.
MODEF 43. KEZ KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma