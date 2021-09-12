Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
486.16
DOLAR
8.4566
STERLİN
11.7406
EURO
10.0451
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Son Dakika
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı...
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Son Dakika
Diyarbakır'da konut satış ihalesi
Konya'da sanayi arsası satışı
Son Dakika
Konya'da sanayi arsası satışı
Konya'da sanayi arsası satışı
Son Dakika
Konya'da sanayi arsası satışı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev (59), girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden Marshev'e daha sonra ekipler müdahale etti. Marshev güçlükle sudan çıkarıldı.

12 Eylül 2021 Pazar 11:15
9 Okunma
Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı

Eşi ve arkadaşlarıyla Rusya'dan Türkiye'ye tatile gelen Vitalii Marshev, Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı. Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün de saat 18.00 sıralarında girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girdi.

Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev'in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti. Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl'ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTitreyengölTuristVitalii Marshev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı
Yaya geçidindeki 'geçiş' engeli kaldırıldı
İçişleri: Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Lice'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı
Denizlerden 2 milyon 850 bin ton atık çıktı
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Prof. Dr. Kadıoğlu: Taşkınlarda su seviyeleri daha yüksek olacak
Prof. Dr. Kadıoğlu: Taşkınlarda su seviyeleri daha yüksek olacak
Palandöken Barajı'nın suları çekildi
Palandöken Barajı'nın suları çekildi
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması
Manavgat'ta yanan ağaç gövdelerinden at figürü
Manavgat'ta yanan ağaç gövdelerinden at figürü
Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı
Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma