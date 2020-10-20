Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1210
ALTIN
483.934
DOLAR
7.8791
STERLİN
10.2525
EURO
9.2991
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz gülüyor'
Son Dakika
'Bir gözümüz ağlıyor, bir gözümüz...
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
Son Dakika
BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi...
'Can kaybı 9 bin 371'e yükseldi'
Son Dakika
'Can kaybı 9 bin 371'e...
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Son Dakika
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
İş fırsatları için hemen tıkla!

TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı

GİRESUN’un Tirebolu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Önder Koç (23) yaralandı, ablası Selin Koç (27) hayatını kaybetti. Öğretmenlik mezunu Selin Koç’un, nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

20 Ekim 2020 Salı 10:33
32 Okunma
TIR’a çarpan otomobildeki Selin öldü, erkek kardeşi yaralı

Kaza, dün gece, Karadeniz Sahil Yolu Tirebolu- Karademir köyü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden Hüseyin Önder Koç'un kullandığı 61 ABA 274 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan kontrolden çıkarak, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 COG 190 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Önder ve kız kardeşi Selin Koç, yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılardan Hüseyin Önder Koç, ambulansla Giresun Devlet Hastanesi’ne, kardeşi Selin Koç ise Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selin Koç, tedaviye alındığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Önder Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYMIŞ

Selin Koç’un Türkçe öğretmenliği mezunu olduğu, nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı ve akraba ziyareti için gittikleri Çanakkale’den erkek kardeşiyle dönüş yoluna çıktığı belirtildi. Selin Koç'un cenazesi, Trabzon’un Tonya ilçesindeki mezarlıkta toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TireboluTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komşular boyuna bakmadan avlıyor
Komşular boyuna bakmadan avlıyor
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu
Uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu
1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
1800 yıllık kalorifer sistemi bulundu
İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki
İngiliz şirketin doğa harikası yarımadadaki villa inşaatına tepki
BARAJ GÖLÜNDE ESRARENGİZ OLAY!
BARAJ GÖLÜNDE ESRARENGİZ OLAY!
Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Hitler'in kayıp denizaltısı, 'hayalet ağlar'a teslim
Tunceli'de temaslı kişiler hakkında yanlış bilgi verenlere ceza
Tunceli'de temaslı kişiler hakkında yanlış bilgi verenlere ceza
Kilis'te nar hasadı
Kilis'te nar hasadı
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü
Sakarya'da, kauçuk imalathanesindeki yangın 5 saatte söndürüldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma