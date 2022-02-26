TIR şoförleri Kapıkule'de bekliyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeye ihraç yükü götüren Türk TIR şoförlerini de etkiledi. Bazı TIR şoförleri yüklerini götürdükleri ülkede mahsur kaldı. Bölgeye gitmek için yola çıkan bazı TIR şoförleri de savaş çıkınca Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı.

Antalya ve Hatay'dan aldıkları yükleri Belarus'a götürmek için yola çıkan, çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısı’na geldiklerinde savaşın çıktığını öğrenen Mehmet Turunç ve Zafer Turunç, 3 gündür kapının yanındaki TIR parkında bekliyor. Belarus'a biber götüren Mehmet Turunç, "Salı günü Antalya'dan yola çıktım, Belarus'a gidiyordum, Kapıkule'ye geldik, savaşın çıktığını öğrendik. Her taraf kapalı, biz de beklemeye koyulduk. Ukrayna üzerinden geçecektik, savaş nedeniyle yolların kapandığını öğrendik o nedenle bekliyoruz, çarşamba gününden beri. Artık tek çaremiz kaldı, bu arabalar ya yüklendiği yere geri dönecek ya da iç pazarda satılabilirse pazar yeri aranacak. Savaşın zaten 2 aydan beri çığlıkları duyuluyordu ama hangi gün olacağı belli değildi. Buraya geldiğimizde olan oldu, yapacak bir şey yok. Sadece bekliyoruz" dedi.

'BİLE BİLE ATEŞE ATILMA İSTEMİYORUZ'

Hatay'dan aldığı portakalları Belarus'a götüren Zafer Turunç da savaşı öğrenince Kapıkule'de kaldıklarını belirterek, "Çarşamba sabahı savaş çıktığını öğrendim. Ben o sırada Adapazarı'ndaydım fakat mal sahipleri Kapıkule'ye devam etmemi söyledi. Şimdi buraya geldik ve beklemedeyiz. Tabi orası savaş bölgesi ve Belarus'la Ukrayna arası sınır kapıları kapalı. Ukrayna içinde seyahat etmek zaten güvenli değil. Her türlü şeye maruz kalabiliriz. Zaten Türk Büyükelçiliği de bu konuda uyarı yaptı. Dolayısıyla biz de bile bile ateşe atılmak istemiyoruz. Mal sahipleri de şu anda bizim gibi çaresiz durumda. Bu kadar milyonlarca lira para koymuşlar” diye konuştu.

'ORADA OLAN ARKADAŞLARIMIZ GELMEMEMİZİ SÖYLÜYOR'

Bölgedeki arkadaşlarıyla telefonda görüştüklerini kaydeden Turunç, "Yolda olan arkadaşlarımızla da görüşüyoruz, Allah yardımcıları olsun. Bize gelmememizi söylüyorlar. Anavatana döndükleri için risk aldıklarını belirttiler. Yolların tekin olmadığını, çoğu yerlerde hendeklerin kazıldığını belirttiler. Farklı yerlerde görüştüğüm 10-15 sürücü arkadaşım var, hepsiyle görüşüyorum. Hepsi çaresiz durumda. Bazıları risk alıp yola çıktı, bazıları ise sınırlar kapalı olduğu için mahsur kalmış durumda. Yola çıkan arkadaşlar da büyük bir risk alıp geliyorlar, o da evlerine döndükleri için" ifadelerini kullandı.