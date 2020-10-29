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TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. 

29 Ekim 2020 Perşembe 09:43
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TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘insan ticareti’ yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş’te şüphe üzerine E.K.'nin kullandığı TIR'ı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 210 kaçak göçmen yakalandı.

TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının, sahte olduğu değerlendirilen 'Gümrük Mührü' ile kapatıldığı ve araç içerisinde yapılan aramada ise sahte sevk irsaliyesi ele geçirildiği belirtildi. TIR şoförü E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanErcişKaçakGöçmen
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