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TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde TIR, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada TIR şoförü öldü, Karayolları’nda trafik işaretçisi olan E.S. ise ağır yaralandı.

20 Mart 2020 Cuma 09:26
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TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Işıkkent Gişeleri yakınında meydana geldi. Salih Özen yönetimindeki 34 FF 1979  plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ilaçlama yapan, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada, TIR şoförü Özen yaşamını yitirdi, karayollarında trafik işaretçisi olarak görev yapan E.S. ise ağır yaralandı.

E.S. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salih Özen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TIRTrafik KazasıİzmirGaziemir
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