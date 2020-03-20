TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde TIR, Karayolları’na ait kamyonetin arkasındaki işaret levhasına, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada TIR şoförü öldü, Karayolları’nda trafik işaretçisi olan E.S. ise ağır yaralandı.