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TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak kardeşler hayatını kaybetti, yaralanan Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

SAMSUN'un Kavak ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak kardeşler hayatını kaybetti, yaralanan Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi

14 Nisan 2019 Pazar 08:05
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TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Kaza, dün gece saat 23:00 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde meydana geldi. Dursun Ali Şakrak (29) yönetimindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Mehmet Nuri Efe (22) yönetimindeki 38 SZ 131 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Dursun Ali ve Oğuzhan Şakşak (25) kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti, Mikail Doğanay ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kardeşlerin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak Kavak Devlet hastanesi morguna kaldırdı. Otomobildeki Mikail Doğanay ise tedaviyi kabul etmedi, görevlilerle tartıştı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTIRKazaOtobobilTrafik Kazası
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