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Tipide mahsur kalan ekip 1,5 saatte kurtarıldı

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde, elektrik arızasını giderdikten sonra dönüşe geçip, tipi nedeniyle mahsur kalan Aras EDAŞ ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerince 1,5 saatte kurtarıldı.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:30
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Tipide mahsur kalan ekip 1,5 saatte kurtarıldı

Aras EDAŞ ekibi, elektrik arızası ihbarı üzerine dün Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyüne gitti. Arızayı gideren ekip, tipi nedeniyle bölgede mahsur kalınca İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Sağlık görevlileriyle gece yarısı yola çıkan İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen Aras EDAŞ ekibine ulaştı. 2 kişinin kara saplanan aracı, iş makinesiyle çıkarıldı. Yollar açılırken, sağlık görevlileri, Aras EDAŞ çalışanlarını muayene edip, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Bölgeden 1,5 saatte çıkarılan Aras EDAŞ ekibi, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

DHA

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KarsElektrikEkipKarKışTipiUlaşımKurtarmaAras EDAŞ
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