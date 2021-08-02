TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BAHÇESİ ÖRNEK OLACAK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin işbirliğinde hayata geçirilen ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi’ ilk yılın sonunda yüzleri güldürdü. Yaklaşık 20 çeşit bitki üretiminin yapıldığı proje Türkiye’ye örnek olacak.

Önceki yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar arasında imzalanan işbirliği protokol ile Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu uygulama bahçesinde kurulan tıbbi ve aromatik bitkiler örnek bahçesi, ilk ürünlerini vermeye başladı. Yaklaşık 1200 metrekarelik alanda yapılan uygulamanın önümüzdeki yıldan itibaren geliştirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN’DAN PROJEYE TAM NOT.. Çalışmaların sonucunu yerinde görmek isteyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Okul yöneticilerinden gelinen aşama hakkında bilgi alan Başkan Mehmet Kanar; “Gördüklerimiz bizleri memnun etti. Başta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz olmak üzere meslek yüksekokulumuzun ve belediyemizin yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemiz adına özel bir projeyi daha hayata geçirmiş olduk. Burası hem bölgedeki çiftçilerimize örnek olacak hem de burada eğitim gören öğrencilerimiz için kıymetli bir uygulama alanı olarak hizmet verecek. Gelecek yıllarda çalışmaların genişletilerek ülke genelinde örnek alınacak bir proje haline dönüştürülebileceğine inanıyorum. Katkı koyan herkese gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KALİTELİ ÜRETİMİN MERKEZİ OLACAK.. Proje hakkında bilgi veren Mustafakemalpaşa MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, genç ve girişimci çiftçiler için tıbbi ve aromatik bitkileri kapsayan örnek bir proje hazırlamak amacıyla ilçe belediyesi ile işbirliğine gittiklerini vurguladı. Yöre halkı için önemli bazı bitkilerin tanıtımını yapmak ve kaliteli üretimin ilkelerini ortaya koymak istediklerini aktaran Okul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz;Yüksekokulumuzda halen Tohumculuk Teknolojisi ve Organik Tarım programlarında kayıtlı 73 öğrenci bulunuyor. Ülkemizin değişik bölgelerinden ilçemize gelen bu öğrencilere son zamanlarda önemi gittikçe artan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda bu sayede uygulamalı eğitim verebiliyoruz. Geçtiğimiz akademik dönemde, COVID-19 pandemi koşullarında eğitim öğretim faaliyetlerinin online yapılmış olması bahçemizde uygulamalı eğitim imkanlarımızı kısıtlamış olsa da önümüzdeki güz döneminden itibaren buradaki çalışmalarımızı hızlandıracağız diye konuştu.

25 ÇEŞİT BİTKİNİN ÜRETİMİ YAPILIYOR..

Oluşturulan örnek bahçede ilk yıl için ekimleri yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Öz; Her biri yaklaşık 20’şer metrekarelik alanlarda; başta salep ve lavanta olmak üzere, safran, kekik, biberiye, tıbbi nane, tıbbi papatya, mor reyhan, ada çayı, melisa, ak zambak, mor zambak, sarı kantaron, civan perçemi, süs ayçiçekleri, kimyon, kişniş, kudret narı, siyez buğdayı, azatlı biberi, bamya, kinoa, susam, aspir gibi tıbbi ve aromatik bitkilerimiz yer alıyor. Bu bitkilerin doğası gereği kimisi sonbaharda kimisi de ilkbaharda ekiliyor ya da dikiliyor. Yine bu bitkilerden bazıları tek yıllık bazıları ise çok yıllık oluyor. Bu yıl için hedeflerimize ulaştık. Önümüzdeki yıl ekim alanımızı genişleterek, elde ettiğimiz ürün miktarını da arttırmayı hedefliyoruz. Projemiz gerek ilçemizde gerek Bursa’mızda gerekse de ülke genelinde örnek teşkil ediyor. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz diye konuştu. Proje Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz başta olmak üzere Doç. Dr. Ahmet Turhan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kunduracıoğlu ile Öğr. Gör. Emre Şenyiğit’in katkıları geliştirilmeye devam ediyor.