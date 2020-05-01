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Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:42
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Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

ŞANLIURFA - İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

DHA

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Test Sonucunu Beklemeden Hastaneden Ayrıldı1 Mahalle Karantinada
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