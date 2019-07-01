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Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor

Diyarbakır'da kurulan 'Kehribar Borsası' tespih üreticileri ile meraklılarını buluşturuyor. Kehribar tespihler tezgahlarda, 400 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor

Diyarbakır'da kurulan 'Kehribar Borsası' tespih üreticileri ile meraklılarını buluşturuyor. Kehribar tespihler tezgahlarda, 400 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59
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Tespih meraklıları, 'Kehribar Borsası'nda buluşuyor

DİYARBAKIR - Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii'nin karşısında bulunan bir kıraathanede her cumartesi günü 'Kehribar Borsası' kuruluyor. Türkiye genelindeki kehribar tespih üreticileri ve meraklıları, sabah 06.00'da bir araya gelerek, birbirinden farkı tespihlerini sergiliyor. Borsa günü ortalama 2 bin tespihin satıldığı tezgahlarda tespihler, 400 ile 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Diyarbakırlı kehribar tespih meraklısı Mehmet Batur, kendisi için tespihin bir tutku olduğunu ifade ederek, "Buraya gelip tespihlere bakarak ve tespih çekerek, tespih sevdamızı gideriyoruz. Burada Türkiye'nin belli illerinden gelen esnaf, tezgahını açarak toptan tespih satışı yapar. Cumartesi Diyarbakır'da kurulan bu tezgah, diğer günler ise Mardin, Malatya ve çevre illerde kuruluyor" dedi.

'KEHRİBARIN FAYDASI ÇOK'

Elazığ'dan gelip Diyarbakır'daki 'Kehribar Borsası'na katıldığını anlatan Ömer Canpolat, kehribar tespihinin yanısıra kolye satışı da yaptığını söyledi. Canpolat, "Elazığ'dan geliyoruz. Ağırlıklı olarak damla kehribarın yanında bileklik, kolye de satıyoruz. Damla kehribarın vücutta takılan yere göre faydaları vardır. Tespih olarak çekerseniz, sinire strese iyi gelir. Kolyesini özellikle guatr astım ve bronşit hastalarına veriyoruz. Sol bileğe takıldığında kalp krizi riskini azaltıyor. Kehribarın bir çok faydası var" diye konuştu.

Borsaya Adana'dan katılan Nedim Kılıçdoğan, Diyarbakır'da tespihlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

"Adana'dan geldik. Her hafta gelemezsek bile ayda bir kez mutlaka geliriz. Diyarbakır'da tespihe ilginin yoğun olduğunu gördük."

Diyarbakırlı tespih ustası Şeymus Akgül ise kehribarın strese iyi geldiğini ifade ederek, kehribarın en çok Rusya ve Ukrayna'da bulunduğunu aktardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kehribar BorsasıTespih MeraklılarıDiyarbakır
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