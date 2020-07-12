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Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan kadın PKK'lı M.B. (22), Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlattı.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:38
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Teslim olan PKK'lı kadın, ailesiyle buluşturuldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya katılanlara ve ailelerine ulaşılıp ikna ederek teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarıyla 2015'te terör örgütü PKK'ya katılan, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de faaliyet gösteren M.B.'nin teslim olması için çalışma başlatıldı. MİT ve terörle mücadele ekipleri, Şırnak'ta yaşayan ailesinin desteğiyle sürdürdükleri ikna çalışması sonucunda 5 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde zorla tutulan M.B.'nin kaçmasını sağladı. Terör örgütünü Suriye'deki barınma alanlarından 10 Temmuz günü kaçan M.B., Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YIL SONRA AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı'ndaki sorgu işlemlerinin ardından M.B., ailesiyle buluşturulmak üzere Şırnak'a getirildi. Babasının vefatı, annesinin de rahatsızlığı nedeniyle olmadığı buluşmada, 2 ablası ve eniştesi 5 yıl aradan sonra M.B. ile hasret giderdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada, M.B., terör örgütü PKK'ya katılmasında duyduğu pişmanlığı anlattı.

M.B.'nin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ise sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörTeröristTeslimAileBuluşma
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