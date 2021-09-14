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Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı

ŞIRNAK'ta jandarma, emniyet ve MİT iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan N.A., saklandığı evde gözaltına alındı.

14 Eylül 2021 Salı 10:59
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Terör şüphelisi MİT, jandarma, emniyet iş birliği ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT'in iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 'Devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı bulunan N.A.'nın saklandığı ev tespit edildi. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda N.A., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada suç unsuru oluşturan delillere el konuldu. N.A.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakTerörOperasyon
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