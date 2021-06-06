Temiz Bir Çevre İçin El Ele..

BURSATEMSİLCİSİ MUSTAFA YILDIZ.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği renkli aktivitelerle kutladı. Temiz bir çevre için duyarlılık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikler, 'Dünya Çevre Günü Yürüyüşü' ile başladı. Etibank Parkı’ndan saat 10.00’da başlayan yürüyüşe; Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici, Ersin Ekici, Erol Pektez, Kadir Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, TEMA Şubesi Başkanı Rasim Balaban, belediye daire amirleri, öğretmenler, çevre gönüllüleri, bisikletli sporcular ve ilgili müdürlüklerin personeli katıldı. Adnan Menderes Meydanı’nda devam eden etkinlikte tüm katılımcılar ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ temalı stantlarını gezerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atıklardan geri dönüştürülen ürünler çevre gönüllülerinin ve çocukların ilgi odağı oldu.

Çevrene sahip çık. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gökçe Mustafakemalpaşa ilçesinin Suuçtu Şelalesi, Tümbüldek Kaplıcaları ve Kirmasti Çayı ile yeryüzünde başka bir yerde görülmeyen çevre çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek “Bu hazinelerin, gelecek kuşakların ihtiyaçları gözetilerek korunmasına yönelik çevre yönetim sistemleri oluşturulması, hem ilçemiz hem de dünyamız için bir sorumluluktur. Bizde bu sorumlulukla Temizlik ve Hijyen Çalışmalarımız 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz, Kompost Tesisimiz ve temelini bugün atacağımız Güneş Enerji Santralimiz ile çevreyi korumak için gelecek nesillere temiz bir Mustafakemalpaşa bırakmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı da çevremize sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi. Geri dönüşüme ihtiyaç var. Pandemi sürecinin sona ermesi ve normalleşme evresine girilmesiyle çevre temalı etkinliklerin artarak devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar: ''Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri kat be kat arttı ve artmaya devam ediyor. Tek çare, sokak hayvanları ve doğa olmak üzere canlı cansız tüm varlıklarımızı gözümüz gibi korumaktır. Bu anlamda yapıcı çözümler için önemli hamleler gerçekleştirdik. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüklerimizi kurarak ciddi bir yol haritası çizdik. Çevre bilinci ve farkındalık çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Meydanı'nda kurduğumuz stantlarda Sıfır Atık Bilgilendirme levhaları, pillerden oluşan atık sergileri, iklimlendirmenin önemine dair broşürler ve kompost makinalarımızda ürettiğimiz doğal gübreli çiçekler çalışmalarımızın ve hedeflerimizin özeti mahiyetinde. Biz belediye olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Mustafakemalpaşa bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz kentlerin yolunun; yeni yeşil alanlardan, temiz su kaynaklarından ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısını tamamlamak öncelikle amacımız. Çevreye saygılı şehirler ilkesiyle, ''Mustafakemalpaşa'nın Ekolojik Dönüşümü'nü hızlandırmak ve evlatlarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Çevre Günü münasebetiyle meydanımızda stant açan, vatandaşlarımızı bilgilendiren doğa dostu TEMA Vakfı yöneticilerine ve duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Şehir turu atan üstü açık otobüsle çevre mesajları ile ilgili duyurular yapılırken programın sonunda Belediyenin ‘Sıfır Atık ve Çevre’ projesine katkı veren firmalara da teşekkür plaketi verildi.