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TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM yolu geçişinde, etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarında bulunan toprak yola kaydı. Çamura bulanan yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, yolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 08:32
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TEM yoluna toprak kaydı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Olay, akşam saatlerinde TEM yolu Körfez Hereke geçişinde meydana geldi. Etkili olan sağanak, yol kenarında bulunan toprağın yola kaymasına neden oldu. Yola dökülen toprak nedeniyle iki şerit araç trafiğine kapandı. Çamura bulanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri geldi. Ekipler olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde önlemler aldı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından trafiğe kapanan 2 şerit yeniden kullanıma açıldı. Yaşanan olay nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMYolToprakKaymaçökme
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