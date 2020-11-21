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TEM'de minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada araçtaki eşyaların altında kalan 2 çocuk, ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:23
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TEM'de minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Olay, saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yaşandı. İstanbul istikametine ilerleyen Muhammet Sezer idaresindeki 34 GK 807 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada, Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer, Sümeyye Cengiz, Ö.A.C. ve S.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasınsa araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Minibüs içerisinde eşyaların altında kalan Ö.A.C. (6) ile S.C.(5) ise kurtarma çalışmaları sırasında ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili  soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKazaTrafik KazasıMinibüsDüzceKaynaşlı
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