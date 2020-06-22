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Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da fabrikaya giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 08:41
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Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir tekstil fabrikasının iplik ve kumaş depolarında çıktı. Henüz neden çıktığı  belirlenemeyen yangında depodan yükselen alevler. gökyüzünü aydınlattı. kilometrelerce uzaktan fark edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında depolardaki iplik ve kumaşlar alev topuna dönerken, ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışmaları devam ediyor.

BAŞKAN GÜNGÖR: EKİPLERİMİZ YANGININ DAHA DA BÜYÜMEMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da fabrikaya giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan hayrettin Güngör, yangına 40 araçla müdahale edildiğini belirterek, "Depo kısmında yangın devam ediyor ama ekiplerimiz yangına anında müdahale ettiler. Hem itfaiye hem KASKİ ekiplerimiz, aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri el birliğiyle yangına müdahale ediyorlar. Yangının daha da büyümemesi için gayretle devam ediyorlar. Öyle tahmin ediyorum ki yangını kontrol altına alırız, kısa süre içerisinde de söndürürüz. Şu an 40'dan fazla aracımız yangına müdahale ediyor. Biz de sayın valimiz ile ekiplerimizin çalışmalarına nezaret ediyoruz. Yangının inşallah en kısa zamanda söndürüleceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu arada yangında herhangi bir yaralı olmazken, 112 ekipleri de her ihtimale karşı yangın yerinde hazır bekletiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTekstilFabrikaYangın
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