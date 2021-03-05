Teknolojik serada yıllık 450 bin ton muz üretimi

Sıcaklık ve nem düzeylerinin bilgisayarla kontrol edildiği 'akıllı seralar’ın kullanımıyla, iklim şartları bakımından Türkiye'de yetiştirilmesi zor olan muz üretiminde hızlı bir artış yaşanmaya başladı. Türkiye'deki muz üretiminin büyük bölümünü karşılayan Mersin ve Antalya'ya son yıllarda İzmir de eklendi. 3 yıl önce girişimci Emre Park tarafından Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi'ndeki 70 bin dönümlük araziye kurulan seralarda yıllık ortalama 450 bin ton muz üretiliyor. Muzlar, İzmir ve Ankara'daki sebze ve meyve hallerindeki toptancılara gönderiliyor. Torbalı'nın da artık muz üretiminde söz sahibi olduğuna dikkat çeken Emre Park, "Torbalı denilince artık ilk akla gelen şeylerden biri, muz olmaya başladı" dedi.

Muz üretimine 3 yıl önce başladıkları anlatan Park, "Torbalı'da uzun yıllardır tarımla uğraşıyorduk. Değişik bir ürün olan muzu yetiştirmeye karar verdik. Ege Bölgesi'nde daha önce muz üretimi pek denenmiş bir şey değildi. Uzmanlardan fikir alıp, toprak analizi yaptırdık ve 10 yıl öncesine dönük meteorolojik raporları inceledik. Bu raporlar sonucunda, iklimin sera ortamında muz üretimine elverişli olduğunu gördük. Ege Bölgesi'nin ilk teknolojik, muz seralarından birini kurduk. 20 dönümlük bir serada deneme üretimine başladık. İlk kış başarısız olduk fakat yılmadık. Belli ısıtma sistemlerini kurarak, başarıyı elde ettik. 20 dönüm seramızı 70 dönüme kadar çıkardık" diye konuştu.

'TEKNOLOJİK SERALARDA SICAKLIK STABİL TUTULUYOR'

Muz üretiminin zor olduğunu anlatan Park, "Don olayına diğer türlere göre daha dayanıklı olan 'Grand Nain' cinsi muz yetiştiriyoruz. İlk başta yerli üretim küçük fideleri dikiyoruz. Bu fidelerin bir yıllık büyüme dönemi var. Bu büyüme dönemi sonrasında muzlar ağaçlardan sarkmaya başlıyor. Bu sürede sürekli işçiliğimiz var. Yaprak budama, gübreleme, ilaçlama, ot yolma gibi işlemleri uyguluyoruz. Muz yetiştiriciliği kesinlikle uğraş isteyen bir iş. Muzun yetişmesi için sıcaklık çok önemli ancak her şeyin fazlası zararlı. Kışın soğukla mücadelede kazan yakıyoruz. İçeride en az yüzde 80 oranında nem olması gerekiyor. Sıcaklığın da 35 derecede seyretmesi gerekiyor. Seralarımız teknolojik olduğu için içeride belli sıcaklığı sağlayabiliyoruz" dedi.

HASAT UZUN SÜRE DEVAM EDİYOR

Hasadın uzun süre devam ettiğine dikkati çeken Park, sözlerine şöyle devam etti:

"Mayıs ayında muz doğumu başlıyor, Ekim- kasım aylarında ise hasat oluyor. Kışın soğuk nedeniyle yavaşlama oluyor ve mart ayı gibi yeniden hasat devam ediyor. Burada yetiştirilen muzları İzmir ve Ankara haline gönderiyoruz. Fikir aşamasındayken üretim, bize zor görünüyordu. Belli başlı bilimsel veriler doğrultusunda böyle bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz."

'DİĞER ÇEVRE İLÇELERE DE ÖRNEK OLDU'

Torbalı'nın tarımsal üretimleriyle ismini tüm Türkiye'ye duyurmuş bir ilçe olduğunu vurgulayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da "Torbalı son üç yıldır muz üretimiyle gündeme gelmeye başladı. Muz, Türkiye'de dar bir alanda olan ürün. Torbalı, 'Cazip Kent' sloganıyla tarımsal ürünlerde bir çeşitlilik yarattı. Bu çeşitlilikte muz da yerini aldı. Muz yetiştiriciliğinde Antalya ve Mersin'e rakip olduk. Torbalı'da sezonda 3 mahsul üretiliyor. Muz da ortaya koyulan bu model, çevre ilçelerde de örnek alınmaya başlandı. Muz yetiştiriciliği konusunda denemeler başladı" dedi.