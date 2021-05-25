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'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası'nda 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı..

25 Mayıs 2021 Salı 15:43
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'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Akademi Projesi kapsamında 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı' tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, 152 ürün ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknoloji yatırımının desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. 

BTSO Akademi kapsamında 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı' Tanıtım Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla online ortamda gerçekleştirildi. Cüneyt Şener, BTSO olarak üretimde yerli imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artıran, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, bununla birlikte Türkiye'nin cari açığına çözüm üreten bir ekosistemi geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Şener, "Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vizyonunu yansıtmaktadır. Makine sektörümüzün ardından 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin destekleneceği mobilite çağrısı, üretim üssü Bursa'mızda en yüksek düzeyde karşılık bulacaktır. Tüm firmalarımızı da bu önemli desteklerden faydalanmaya davet ediyorum.

"MAKİNE SEKTÖRÜ ÇAĞRISINA BURSA'DAN 3 FİRMA DESTEK ALDI" Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin önemli bileşenlerinden birisinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu söyledi. Ar, "Bakanlığımız önderliğinde bu konuda yapılan çalışmalardan biri 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programımızdır. Bu program kapsamında bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve merkez birimlerinin verdiği destek ile teşviklerin, tek pencere sistemi altında desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapılan uygulamalar aşamalı olarak ifade edilir ise öncelikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji ile ürünlerin ve yenilikçi teknoloji alanlarının belirlenmesi ile başlamaktadır. Daha sonra belirlenen bu öncelikli ürün listesi ve yüksek teknolojili alanların akabinde çağrı bazlı sektörel duyurularımız gerçekleşti. Bu kapsamda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programımızın ilk çağrısı makine sektörüne yönelik olarak gerçekleştirildi. 2020 yılı sonunda tamamlanan ilk çağrının akabinde toplam 20 proje desteklenmeye değer görüldü. Bu 20 projenin 3'ü Bursa'daki firmalarımıza sunuldu." dedi.

"40 YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ DESTEKLENECEK" Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının ikinci aşamasına geçtiklerini ifade eden Ar, "Bu 2. aşamada da ilk olarak Şubat 2021'de 919 ürün ve 300'ün üzerinde yenilikçi teknoloji alanını içeren öncelikli ürün listemizi yayınladık. Bakanlığımız bu yayının ardından ilk çağrımızı mobilite sektörüne yönelik harekete geçti. Çağrı kapsamında 152 öncelikli ürün ve 5 temel teknoloji başlığında bulunan 40 yenilikçi teknolojinin yatırımını desteklemeyi hedeflemekteyiz." şeklinde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Program Yönetimi Dairesi Başkanı Hakan Erten, 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı'nın detayları hakkında bilgiler aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ticaret Ve Sanayi OdasıTeknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ProgramıMustafa Yıldızönce Vatan
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