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Tekirdağ'da uyuşturucudan 4 kişiye gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucudan 4 kişiye gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla yapılan uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 12:05
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Tekirdağ'da uyuşturucudan 4 kişiye gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcıların yönelik uygulama yapıldı. Özel hareket polislerinin de katıldığı, narkotik dedektör köpek Larissa'nın da kullanıldığı uygulamada, önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 4 fişek kokain, 36 gram skunk uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 mermi, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 2 ses kolonu, 1 araba aküsü ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağUyuşturucu4 Kişi Gözaltı
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