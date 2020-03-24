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Tekirdağ'da sahte etil alkol üretilen depoya baskın

Tekirdağ’da polisin bir depoya düzenlediği baskında, kaçak üretilen etil alkol, sahte rakı ile kolonya yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirdi. Operasyonda, kimya teknikeri oldukları belirtilen Günal A. ve Gökhan A. gözaltına alındı.

24 Mart 2020 Salı 13:22
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Tekirdağ'da sahte etil alkol üretilen depoya baskın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacını fırsat bilerek, merdiven altı sahte üretim yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Muratlı ilçesindeki bir depoda kaçak ve sahte üretim yapıldığını belirledi. Depoya baskın yapan polis ekiplerinin yaptığı aramada, çok sayıda 5 litrelik bidonlara doldurulmuş satışa hazır sahte etil alkol, 59 adet 50 mili litre şişelerde dezenfektan, 120 litre ayrıştırılmış ve seyreltilmiş rakı yapımında kullanılan alkol, 2 hassas terazi, 100 litre gliserin, çok sayıda sahte etiket ve hologram, çok sayıda hayvansal ve bitkisel ürün ve üretiminde kullanılan şişe ve medikal malzeme ele geçirildi. Operasyonda kimya teknikeri oldukları belirtilen Günal A. ve Gökhan A., gözaltına alındı.

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle dezenfektan ve kolonyaya olan talebin arttığı hatırlatılarak, merdiven altı üretimin önlenmesi için çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSahte Etil AlkolDepoya BaskınTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
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