Tefecilere operasyonda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre eti. Ekipler, savcılığın koordinesinde şebekeye üye oldukları öne sürülen 25 kişiye yönelik 28 Mayıs’ta operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheliden 9’u ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.