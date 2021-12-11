Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,035.48
ALTIN
795.73
DOLAR
13.88
STERLİN
18.45
EURO
15.73
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
ÖSYM personel alımı yapıyor
ÖSYM personel alımı yapıyor
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibarıyla TBB’de avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar TBB’ye girerken, duyarlı kapılardan, x-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklardır" dedi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:10
5 Okunma
TBB Başkanı Sağkan: TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır

TBB Başkanlığı'na seçilen Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. TBB yönetimi, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri, baro başkanları ve TBB delegeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüyen Sağkan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Sağkan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sağkan, deftere, "Kişiye, zümreye, şanslı bir azınlığa ya da bir ailenin lütfuna terk edilmeyen ve mavi gözlü bir çocuktan dünyanın hakları gasbedilmiş tüm halklarına umut olan bir lideri çıkaran Cumhuriyet'in karış karış her toprağı senin eserindir. Bizimse bu kazanımları kaybetmeye tahammülümüz yoktur" yazdı. 

'KAPILAR BÜTÜN AVUKATLARA AÇILDI'

Anıtkabir ziyaretinin ardından TBB Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde devir teslim töreni yapıldı. Törene, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmadı. Burada konuşan Erinç Sağkan, görevini tamamlayıp başkanlıktan ayrıldığında, devir teslim töreni sırasında kendisinin salonda bulunacağını belirtti. Yeni dönemin yeni anlayışla başlayacağını belirten Sağkan, "Bugün itibarıyla TBB'nin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibarıyla TBB’de avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar TBB’ye girerken, duyarlı kapılardan, x-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklardır. Artık gerçekten bu meslek için meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak" dedi.

'TBB'Yİ SİZ YÖNETECEKSİNİZ'

TBB'nin yönetim, disiplin ve denetleme organlarının avukatlar olduğunu söyleyen Sağkan, "TBB’yi siz yöneteceksiniz, TBB’yi 150 bin avukat denetleyecek artık. İdari ve mali yönden şeffaf bir TBB'yi hayata geçireceğiz. TBB’nin disiplin kurulu da bundan sonra sizlersiniz. Bundan sonra hep birlikte yöneteceğimiz bir TBB var. Biliyorum ki bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayacaksınız. Bugün atamızın huzurundan yola çıktık; ilkeleri bizim ışığımızdır, yolumuzdur bundan sonra da yolumuz olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Törene eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katılmayınca yeni başkan Erinç Sağkan'a da cübbesini eski TBB Başkan Yardımcısı avukat Hüseyin Özbek giydirdi. Törenin ardından TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu'nun eski ve yeni üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaroTbbAvukatBaşkanErinç Sağkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı
Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
Çorlu Deresi'ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza
Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Ankara'da cenaze yolunda kaza: 6 ölü, 3 yaralı
Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
Bolivya'dan getirdiği 4,5 kilo kokainle havalimanında yakalandı
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Kadın vatmanların en büyük korkusu, dikkatsiz yayalar
Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Karşı şeride geçen kamyon, 4 otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Ölümlü kazaya karışıp, kaçtı; 1 saat sonra teslim oldu
Ölümlü kazaya karışıp, kaçtı; 1 saat sonra teslim oldu
Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu
Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu
Tekirdağ'da denizanası yoğunluğu; 'dokunmayın' uyarısı yapıldı
Tekirdağ'da denizanası yoğunluğu; 'dokunmayın' uyarısı yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma