Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99663
ALTIN
263.005
DOLAR
5.5001
STERLİN
6.6880
EURO
6.1545
Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi
Tavas kurbağası için seferberlik ilan...
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı
Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya...
2 bin 700 yıllık Ayanis Kalesi'nin taşlarının sırrı çözülüyor
2 bin 700 yıllık Ayanis...
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Abant'taki oteller bayramda dolu
Abant'taki oteller bayramda dolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi

Dünyada sadece Denizli'nin Tavas ilçesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Tavas kurbağası' adlı endemik türün koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi

Dünyada sadece Denizli'nin Tavas ilçesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Tavas kurbağası' adlı endemik türün koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
1 Okunma
Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi

DENİZLİ - İlçeye bağlı Akdağlar Çakıroluk mevkiisindeki sulak alanda yaşayan Tavas kurbağaları, 1960 yılında Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Baran tarafından bulunup, bilim dünyasına tanıtıldı. Henüz 20 yaşındayken yeni bir endemik tür keşfeden Baran, dünyada sadece bu bölgede yaşadığı tespit edilen kurbağaların ismini 'Rana Tavasensiz', Türkçe ismiyle yaşadıkları yerin ismi olan 'Tavas Kurbağası' koydu. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri Zooloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Düşen, Botanik ve Sistem Uzmanı Prof. Dr. Olcay Düşen ile Ekolog Prof. Dr. Eyüp Başkale, 2010 yılında bölgede tekrar inceleme başlattı. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, Tavas kurbağalarının sayılarının oldukça azaldığı belirlendi.

Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) de yapılan çalışma sonunda yayınladıkları bildiride, Tavas kurbağası neslinin tehlike altında olduğunu açıkladı. Akdağlar'da 10 dekar sulak alanda yaşayan 100'e yakın endemik türü korumak için akademisyenler harekete geçti. Kurbağaların korunması ve neslinin yaşatılabilmesi için Pamukkale Üniversitesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğinde eylem planı hazırlandı. Plan kapsamında, ilk olarak bölgeye tabelalar asıldı. Bundan sonra ise, kurbağaların yaşadığı alan tel örgülerle kapatılarak, hayvanlar korumaya alınacak.

'BU NESLİN TÜKENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Kurbağaların yaşadığı alanda inceleme yapan Prof. Dr. Serdar Düşen, bölgede çok sayıda av tüfeği fişekleri ile piknik malzemesi atıkları olduğunu, ayrıca off-road ve motokros araçlarla  bölgeye gelenlerin kurbağaların yaşam alanlarına zarar verdiklerini söyledi. Tavas kurbağalarının böyle bir alanda yaşamlarını sürdürmelerinin mucize olduğunu belirterek, türün neslinin devamı için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Prof. Dr. Düşen, şöyle konuştu:

"Burada izleme çalışmaları yapacağız. En az 5 yıllık bir izleme planımız var. Belirli zamanlarda bu hayvanın üreme aktiviteleri ve sayımları yapılacak. Gözlemlerimiz raporlanacak. Koruma altına alındıktan sonra kurbağaların sayısının artacağını öngörüyoruz. Bu çevrede avcılık faaliyetleri var. Kontrolsüz off-road ve motokros faaliyetleri yapılıyor. Bunlar doğa tahribatına yol açıyor. Yetkililer tarafından bu durumun önüne geçilmesi lazım. Hayvancılık faaliyetleri de bu havzaya ve hayvanların yaşamına çok ciddi tehdit oluşturuyor. Amacımız, bu türü bir sonraki kuşaklara aktarmaktır. Bu bizim ülkemize olan en önemli borçlarımızdan birisidir."

EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Müdürü Hamdi Akan ise, Tavas kurbağalarının yaşam alanının korunması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl, tür eylem planı yapılıyor. 2019 yılında Rana Tavasensis'in tür eylem planı yapılacak. İlimizde 3 yıldır devam eden biyolojik çeşitlilik projesi vardı. Bu kapsamda bu yıl, Tavas kurbağasının tür eylem planını yapıyoruz. Kasım ayında planımız sonuçlanacak. Ekim ayında yapılacak olan çalıştayla da Tavas kurbağasının bu alandaki yaşam koşullarının korunması ve neslinin devamlılığı için nelerin gerekli olduğu tespit edilecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tavas KurbağasıDenizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
Kapıkule'de 'alışveriş çadırı' tartışması
Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kilis'te 607 şişe kaçak içki ele geçirildi
6 bin 600 nüfuslu Amasra, bayramda 150 bin turisti ağırlayacak
6 bin 600 nüfuslu Amasra, bayramda 150 bin turisti ağırlayacak
Bursa'da 'sabotaj' şüpheli yangında 30 hektarlık alan zarar gördü
Bursa'da 'sabotaj' şüpheli yangında 30 hektarlık alan zarar gördü
Çeşme'de tur otobüsü yandı
Çeşme'de tur otobüsü yandı
Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
Çankırı'da omurgalı fosil kazıları başladı
Çankırı'da omurgalı fosil kazıları başladı
Buzul gölünde yüzdüler
Buzul gölünde yüzdüler
'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı
'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans