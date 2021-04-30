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TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ

30 Nisan 2021 Cuma 12:32
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TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI’NDA, MASTER CLASS FARKI YAŞANACAK. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğinde bu yıl 11.’sini düzenleyeceği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class başvuruları başladı. Başvuruların 31 Mayıs 2021 tarihine kadar süreceği yarışmaya katılmak isteyenler, gerekli şartlara https://evtekstiliyarismasi.com adresinden ulaşılabilecek. 

 DERECEYE GİREN 10 TASARIMCI 

YURTDIŞI EĞİTİM HAKKI KAZANDI

Geçen yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez online yapılan atölye süreci ve ödül törenine ilgi büyük oldu. Bu yıl da yarışmanın tüm süreçleri online olarak kurgulandı. Tasarım öğrencilerini tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın çalışmalarına ara vermediklerini söyledi. Bugüne kadar dereceye girenlerin tamamına yakınının sektörde faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, bu yıl eğitim sürecini daha da geliştirdiklerini belirten Engin, “Bu yılmasterclass kurgusunda çok kapsamlı ve işlevsel bir program hazırladık. Yarışmanın final sürecine kadar sürecek eğitim çalışmaları yine ödül niteliğinde olacak. Kariyerine tekstil tasarımcısı olarak devam etmek isteyen tüm gençleri bekliyoruz” sözleriyle tüm gençleri yarışmaya davet etti.

 ÖNCE EĞİTİMLER VERİLECEK,

SONRA TASARIMLAR HAZIRLANACAK

Geçeniki yılda olduğu gibi bu yıl da yarışmanın temasında ‘sürdürülebilirlik’ konusu üzerinden gidildi ve tema,‘Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak’ olarak belirlendi. Yarışmanın başvuru aşamasında genç tasarımcılardan mevcut projelerinden oluşan bir portfolyo sunmaları bekleniyor. Ön eleme aşaması sonucu seçilen tasarımcılar, masterclass eğitim programına katılabilecek ve her bir adım sonucu hazırlayacakları projeler üzerinden değerlendirilip sonraki adımlara geçmeye hak kazanacak. 

EĞİTİM PROGRAMINDA ZENGİN İÇERİK. Çok zengin bir içerikle hazırlanan masterclass eğitim programında; Yaratıcı Farkındalık, Ev Tekstilinde Konsept Geliştirme, Desenlerin İç Mekan Simülasyonu, EAT Jakarlı Dokuma Programında Dokuma Kumaş Tasarımı, Endüstri ve İç Mekan Tekstil Tasarımı gibi başlıca konular ele alınacak. Ev Tekstilinde Desen Yaratma Teknikleri, Kumaş Yapıları ve Özellikleri, Mood Board Hazırlama Teknikleri, Renk Odaklı Tasarım Atölyesi, Tasarım Dili ve Mekan Seçimi, Tasarımda Hikaye Oluşturma Tekstilde Sürdürülebilir Bakış Açıları, Trendleri Okuma ve Yorumlama Yöntemleri, Sunum Koçluğu, Pafta Geliştirme gibi konuların da işleneceği eğitim programında AdobeIllustrator CC, AdobePhotoshop CC gibi programlar hakkında da bilgi verilecek. ONLINE İNGİLİZCE EĞİTİM İMKANI. Yarışmada ilk 5’e giren tasarımcıların tasarımları, üretilme ve sergilenme imkânı bulacak. İlk 3’e giren tasarımcılar, online İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvurma imkanına sahip olabilecek. Yarışmada birinci olan tasarımcıya ilk kez bir yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı ve kullanıcı eğitimi verilecek.

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TAŞDELEN EV TEKSTİLİNDE TASARIM HEYECANI BAŞLIYOR DEDİ
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