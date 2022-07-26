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Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı 

BURSA'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.’ye (34) kurşun yağdırarak kaçan şüpheli polis merkezine teslim oldu. Bacağından vurulan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

26 Temmuz 2022 Salı 09:43
Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı 

Olay, saat 3.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi. Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.’ye kurşun yağdırdı. Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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