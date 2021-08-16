Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Osmaneli Belediye Başkanlığı memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tartıştığı kişiyi bıçakladı, kaçmaya çalışırken otobüs çarptı

Adana'da parkta tartıştığı Necip G.'yi (59) ekmek bıçağıyla boynundan yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan Hasan Ç. (56), özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yatan Hasan Ç., kendini görüntüleyen gazetecileri fark edince "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diye kendini savunup, ardından kendisine çarpan otobüs sürücüsüne "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi hayrete düşürdü.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:53
16 Okunma
Tartıştığı kişiyi bıçakladı, kaçmaya çalışırken otobüs çarptı

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Hasan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Necip G., yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı.


Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan isminin Hasan Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Seyhan Caddesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu.

SÖZLERİ HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Alkollü olduğu gözlenen Hasan Ç., yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek, "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi çevredekileri hayrete düşürdü. Hasan Ç., daha sonra kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKavgaParkYARALAMAOtobüsKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
Atatürk büstüne saldıran şüphelinin 29 yıla kadar hapsi istendi
YÖK SANAL FUARI’NA BUÜ DAMGASI.
YÖK SANAL FUARI’NA BUÜ DAMGASI.
BUÜ’LÜ AKADEMİSYENLERE PROJE DESTEĞİ..
BUÜ’LÜ AKADEMİSYENLERE PROJE DESTEĞİ..
BUÜ HASTANESİ’NDE ÇİFTE AÇILIŞ SEVİNCİ
BUÜ HASTANESİ’NDE ÇİFTE AÇILIŞ SEVİNCİ
BUÜ VETERİNER FAKÜLTESİ’NDEN YANGIN BÖLGESİNE YARDIM ELİ 
BUÜ VETERİNER FAKÜLTESİ’NDEN YANGIN BÖLGESİNE YARDIM ELİ 
BUÜ’DEN YENİ BİR BULUŞ
BUÜ’DEN YENİ BİR BULUŞ
Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
Mardin'de terör operasyonu: 31 gözaltı
'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi
'Cimilli İbo' lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi
Son yolculuğa uğurlandı
Son yolculuğa uğurlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma