Tartıştığı kadını tokatladı, çevredekilerin tepkisiyle kaçtı

Olya, Muratpaşa ilçesinde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Sokakta bir kadınla erkek arasında tartışma çıktı. Sesleri duyan mahalleli pencereye çıktı. Tartışma sırasında erkek kadına 2 kez tokat attı. Çevredekilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine erkek olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise aldığı tokat darbesiyle yanında durduğu otomobile yaslanıp, kaldı.

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde çıkan tartışma sonrası erkeğin kadına peş peşe iki tokat atması ve kadının da bağırarak yanında durduğu otomobile yaslanması yer aldı. Çevredekilerin bağırıp, tepki göstermesi sonrası erkeğin olay yerinden ayrıldığı görüldü.