Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.438,84
ALTIN
976,34
DOLAR
16,31
STERLİN
20,65
EURO
17,58
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 Sözleşmeli Personel Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 70...
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., tartıştığı eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Yaşar Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. 

30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:26
Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı

Olay saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi’ne götürerek, tedavi altına aldı. Sevcan Ö.’nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan Yaşar Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKörfezKadınDarpYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Kalp krizi geçiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, hayatını kaybetti
Tunceli'de PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Zeynep ve Nezahat, mezuniyet töreninde unutulmadı
Zeynep ve Nezahat, mezuniyet töreninde unutulmadı
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi